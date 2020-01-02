AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام..أسعار الذهب اليوم الخميس 2 - 1- 2020..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 08:22 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 2 - 1 – 2020.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس 2 - 1 – 2020 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 585 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 683 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 781 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 18 يسجل 557 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 .. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 - 12 - 2019.. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

رد فعل فايلر عقب خروج محمد هاني من الملعب ..فيديو

أخبار التوك شو.. حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك.. رسالة من مرتضى منصور لرئيس النادي الأهلي الأسبق.. وتفاصيل لقاء البابا تواضروس وشيخ الأزهر

افتحوا الاستبدال بمقعدين.. ميدو يوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

4 كلمات تجدد بها إيمانك يوميا.. المفتي السابق يكشف عنها

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الخميس 2 -1- 2020

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية