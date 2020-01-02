تجديد حبس عصابة خطف حقائب السيدات بـ الأميرية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس عاطل وسائق توك توك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة لخطف حقائب السيدات بدائرة قسم شرطة الأميرية.





وكان في وقت سابق أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطل وسائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما لاتهامها بتكوين عصابة لخطف حقائب السيدات بالأميرية.





تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط عاطل وسائق توك توك بشارع السواح ـ دائرة القسم حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك " قيادة الثاني ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما عدد 3 حقائب حريمي " مجهولة المصدر".





واعترف العاطل والسائق بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب ( الخطف ) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.



