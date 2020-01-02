فيلم The Two Popes يثير اهتمام العالم للبحث عن مسار جديد للكنيسة الكاثوليكية

أثار فيلم The Two Popes والذى طرحته شبكة نتفليكس مؤخرًا اهتمام النقاد، وحصل على إشادة نقدية تجعله واحدًا من أهم مباريات التمثيل خلال عام 2019.





ويتناول العمل قصة الفاتيكان خلف الكواليس، حينما يبحث البابا (بيندكت) رفقة خليفته المرتقب (فرانسيس) للبحث عن مسار جديد، ونظام جديد لصالح الكنيسة الكاثوليكية.





فيلم The Two Popes من إخراج فرناندو ميريل، ﺗﺄﻟﻴف أنطوني مكارتن، وهو من بطولة النجم أنتونى هوبكنز Anthony Hopkins والممثل جوناثان برايس Jonathan Pryce.





كان النجم الكبير أنتوني هوبكنز، قد إحتفل بعيد ميلاده قبل أيام، وهو ممثل، ومخرج، ومنتج ينظر إليه الكثيرون باعتباره أحد أفضل الممثلين الأحياء في العالم، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1992 وتم ترشيحه ثلاث مرات أخرى، كما يحمل ثلاث جوائز بافتا، جائزتي إيمي، جائزة سيسيل بي دوميل.