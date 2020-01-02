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أخبار العالم

للمرة الثانية| الفلبين تحظر إرسال الخادمات إلى الكويت لهذا السبب

الخميس 02/يناير/2020 - 11:27 ص
أزمة جديدة بين الفلبين
أزمة جديدة بين الفلبين والكويت على خلفية وفاة خادمة
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ميــــــس رضـــــا
أعلن وزير العمل الفيليبيني سيلفستر بيلو، عن قرار جديد تتخذه الحكومة الفلبينية بشأن العمالة المنزلية الفلبينية الوافدة للكويت.

وقال "بيلو"، إن الحكومة ستصدر قرارًا بتعليق إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بشكل جزئي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفيلبينية، وذلك بعد أنباء عن وفاة عاملة فيلبينية الأسبوع الماضي في الكويت.

ونقلت الوكالة الإخبارية، عن بيان للوزير، أن وكالة التوظيف الفيليبينية التي أرسلت العاملة إلى الكويت ربما تتعرض إلى إلغاء رخصتها، عازيا ذلك إلى تقاعسها عن اتخاذ إجراء تجاه طلب العاملة العودة إلى الفيليبين قبل أشهر من مقتلها.

وأوضح بيلو أن الحظر سيطبق على إرسال العمالة المنزلية الجديدة، ويستثنى من ذلك العمالة الماهرة والمهنية.

واعتبر بيلو ذلك الإجراء رسالة إلى السلطات الكويتية، لافتًا إلى أن الحظر الجزئي قد يتحول إلى حظر كامل إذا لم تتحقق العدالة للعاملة الفيليبينية القتيلة، بحب بيللو.

وكانت وسائل الإعلام المحلية، تداولت مؤخرًا، أخبارا تفيد بوفاة خادمة فلبينية في الكويت، عقب الاعتداء الجنسي عليها، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا، مطالبين بإيقاف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى الكويت.

ولم تكن تلك الحادثة هي الأولى، التي تتسبب في توتر العلاقات الفلبينية الكويتية، ففي العام الماضي، جري العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة بثلاجة في إحدى الشقق، الأمر الذي دفع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي بإعلان حظرا لإرسال العمالة للكويت، إلا أنه تم رفع الحظر في مايو 2018.
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