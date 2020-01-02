مقتل 22 مسلحا وإصابة 24 آخرين إثر غارات جوية واشتباكات بأفغانستان

قتل 22 مسلحا على الأقل من حركة طالبان الأفغانية، وأصيب 24 آخرون إثر غارات جوية واشتباكات وقعت في مختلف أرجاء أفغانستان.



وذكر (فيلق شاهين 209) التابع للجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية اليوم الخميس - أن مسلحي طالبان تكبدوا خسائر فادحة.. فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على تلك الأنباء حتى الآن.

