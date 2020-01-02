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أخبار العالم

مقتل 22 مسلحا وإصابة 24 آخرين إثر غارات جوية واشتباكات بأفغانستان

الخميس 02/يناير/2020 - 11:47 ص
غارات جوية واشتباكات
غارات جوية واشتباكات بأفغانستان
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أ ش أ
قتل 22 مسلحا على الأقل من حركة طالبان الأفغانية، وأصيب 24 آخرون إثر غارات جوية واشتباكات وقعت في مختلف أرجاء أفغانستان.

وذكر (فيلق شاهين 209) التابع للجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية اليوم الخميس - أن مسلحي طالبان تكبدوا خسائر فادحة.. فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على تلك الأنباء حتى الآن.
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