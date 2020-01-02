ميناء السخنة يستقبل الدفعة الثانية من الأوناش للعمل في الحوض الثاني

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،عن استقبال ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية ،السفينة الهولندية MITIQعلى رصيف الحوض الثاني، وعلى متنها 8 أوناش ساحةRTG والتي تستخدم في تداول الحاويات بالساحة الخاصة بالحاويات بالحوض الثاني بميناء السخنة بعد عملية التوسعة الجديدة للحوض.



تعد هذه الدفعة الثانية بعد استقبال الميناء الشهر الماضي للدفعة الأولى بعدد 4 أوناش لصالح شركة موانئ دبي العالمية صاحبة امتياز أرصفة ميناء العين السخنة.



وتعد هذه الأوناش من أحدث طرازات الأوناش الموجودة في العالم حيث تصل حمولتها إلى 41 طن ومعدل التداول محملة إلى25 متر\دقيقة وغير محملة 50متر\دقيقة ، وهي من إنتاج شركة ZPMC الصينية لصناعة المعدات الثقيلة وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات حيث تستخدم هذه الأوناش في الساحة الخلفية لرصيف الحوض الثاني.



وأضاف المركز الإعلامي في بيانه أن هذه الأوناش الجديدة جاءت مفككة وسيتم تجميعها في الساحة وستسهم في تحسين قدرات عمليات الميناء بشكل ملموس، كما سيتم استقبال معدات أخرى ستدعم توسعة الحوض الثاني منها رافعتين جسريتين على سكك، وثماني رافعات جسرية على عجلات مطاطية، التي استقبلتها الميناء صباح اليوم بالإضافة إلى معدات برية مثل عربات المحطة الداخلية والمقطورات الخاصة بالمحطة .



وذكر المكتب الإعلامي للهيئة أن اسقبال الرصيف الجديد لهذه الأوناش يأتي في إطار قيام شركة موانئ دبي العالمية بالتجهيز لتشغيل الرصيف بعد إنتهاء شركة "تشاينا هاربر" من توسعة الحوض الثاني بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه أي بنحو (560 مليون دولار)، حيث تشمل أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع ، مما يساهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.



وسيبدأ الحوض رقم (2) العمليات بحلول مارس 2020، وسيضاعف قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا. ويعزز مشروع التوسعة موقع "ميناء السخنة" كبوابة تجارية رئيسية في مصر، وسيكون الميناء الوحيد بالبلاد القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم.