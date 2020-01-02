شاهد.. صورة نادرة لـ هيثم أحمد زكى وجدته والدة الراحلة هالة فؤاد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، إنستجرام صورة نادرة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى فى مرحلة الطفولة مع جدته والدة الفنانة الراحلة هالة فؤاد.



ويتضح من الصورة بعض علامات التشابه بينهما، وهو ما علق المتابعون عليه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفى فى 7 نوفمبر الماضى، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.



وكانت التحقيقات أكدت أن وفاة هيثم أحمد زكي طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عقب شعوره بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات.