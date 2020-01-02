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أخبار العالم

شهود عيان ومصادر: الطيران الأمريكي يحلق فوق بغداد

الخميس 02/يناير/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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محمد علي
قالت وسائل إعلام عراقية وشهود عيان إن طائرات أمريكية حلقت قبل قليل فوق سفارة واشنطن في بغداد، كاجراء امني بعد اقتحام السفارة من قبل محتجين موالين لإيران قبل أمس الاول الثلاثاء.

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستمرار تحليق الطيران الامريكي فوق السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء وعدد من مناطق بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن الطيران الامريكي مستمر بالتحليق فوق السفارة الامريكية وجسر الجادرية في منطقة الجادرية وجسر الطابقين في منطقة الكرادة.

وأوضح المصدر، أن تحليق الطيران الامريكي مستمر فوق تلك المناطق منذ 48 ساعة حيث حادثة اقتحام السفارة، مشيرا الى أن هدف التحليق هو تأمين السفارة.
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