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برلمان

مطالب برلمانية بحظر التدخين في جميع المؤسسات الحكومية

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بتطبيق قرار حظر التدخين الذي بدأ تطبيقه في مجلس الدولة، في كل مؤسسات الدولة.

وطالب حساسين، جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة والجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات والمدارس التعليمية بصفة خاصة، بإصدار قرارات مشابهة، بعد انتشار ظاهرة التدخين بين طلاب الجامعات والمدارس.

وقال عضو مجلس النواب، إن مثل هذا القرار الشجاع ستكون له آثاره الإيجابية للقضاء نهائيا على ظاهرة التدخين داخل المؤسسات.

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن هناك قرارات صادرة عن الحكومة منذ وقت كبير، فيما يخص منع التدخين في الأماكن المغلقة والحكومية، لكنها غير مفعلة بالشكل الكامل.

وأشاد بقرار مجلس الدولة بحظر التدخين بداخله، وتوقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على المخالفين.
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