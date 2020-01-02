AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة المنيا تحظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ البنطلون المقطع

الخميس 02/يناير/2020 - 02:39 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
Advertisements
أيمن رياض
شدّد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية التي قام بها صباح اليوم لتفقد سير الامتحانات وانتظامها بكليات الزراعة والعلوم والهندسة علي حظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ "البنطلون الممزق" التي تخالف القواعد والتقاليد الجامعية سواء للطلبة أو للطالبات.

وأضاف رئيس جامعة المنيا أن "البنطلون المقطع" زي يخالف القواعد والتقاليد الجامعية والذوق العام والمظهر اللائق بالطالب الجامعي بمحراب علمي وأكاديمي وبحثي له قدسيته وأعرافه التي يجب أن يتحلي بها كل منتسبيه.


رافق رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور حمدي مطاريد والدكتور حسين عبدالجليل، والدكتور عادل فتحي، والدكتور جمال مخيمر، والدكتور مصطفي محمود، وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا، والتعليم والطلاب، والعميد أسامة فوزي مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة.

وشملت الجولة تفقد سير أعمال الامتحانات والكنترولات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم، ومطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية، لمنع حالات الغش داخل اللجان، لانجاح العملية الامتحانية، وتوفير بيئة تعليمية مواتية لأداء تعليمي متميز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

24 الجاري.. آداب سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكليات التربية والهندسة والحقوق

ماراثون الامتحانات ينطلق في الجامعات.. القاهرة تلتزم بنظام البابل شيت.. وجنوب الوادي تمنع ارتداء البناطيل المقطعة و البرمودا في اللجان.. وكاميرات مراقبة في كفر الشيخ.. وأطقم طبية في أسيوط

رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم

امتحانات الجامعات | هدايا وحلويات في أول أيام الامتحانات لطلاب دار علوم القاهرة.. ضبط حالة غش متلبسة في جامعة أسيوط.. تعليمات بسرعة انتهاء التصحيح وإعلان النتائج بجامعة السويس

رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الإمتحانات ويستمع لآراء الطلاب ..صور

ترشيحاتنا

قناة أسطنبول.. مشروع أردوغان الكبير الذي سيجعله يواجه 5 دول

حصل عليها كسلفة.. اتحاد الكرة يطالب أجيري برد 160 ألف دولار

أحضان ورقص.. ميريام فارس تثير الجدل مع شاب فى الأردن | فيديو

فى مطاردة بالسيارات.. مقتل موظف على يد عاطل بمصر القديمة

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

مفاجأه فى مصرع طالب الهرم .. والد حبيبته ضبطه فى شقتها منذ 4 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها

طبيعة خلابة.. المخرج الفرنسي ميشيل كوست يشيد بجمال شرم الشيخ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة