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حوادث

إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة ببني سويف

الخميس 02/يناير/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصيب 5 طلاب، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعىة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "ياسمين محمد فتحى، 20 سنة، ومقيمة بمركز الواسطى، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، جهاد أحمد محمد، 18 سنة، ومقيمة بمرو الفشن، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، الحسينى محمد سعيد 23 سنة، ومقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالركبه اليمنى

كما اصيب أحمد محمد جابر، 23 سنة، مقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة،مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وسحجات بالجسم، أحمد صلاح عبد الحميد، 23 سنة، مقيم بمدينة بنى سويف، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
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