سيطيح بحزب أردوغان.. أحمد قذاف الدم يشن هجوما شرسا على البرلمان التركي

شن أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، هجوما شرسا على قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مؤكدًا أنه سيطيح بحزب أردوغان.



وكتب "قذاف الدم" تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "رسالة لكل الذين تابعوا جلسة البرلمان التركي للموافقة على التدخل العسكري في ليبيا.. أقول بأن تركيا وتدخلها العسكري موجود منذ2011 ولن يغير شيئًا في المشهد الليبي.. وإنما سيطيح بحزب أردوغان".



وكان البرلمان التركي صوت لصالح إرسال قوات إلى ليبيا بواقع 325 عضوا لصالح القرار فيما رفضه 184 عضوا.