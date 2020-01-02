إعلان الحرب.. أول رد من الجيش الوطني الليبي على قرار البرلمان التركي

أكد خالد المحجوب، آمر التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن القتال هو الرد والخيار الوحيد على تركيا.



وقال المحجوب في تصريحات إلى فضائية الحرة إن قوات الجيش الوطني الليبي لا تجد أمامها إلا خيارا واحدا هو القتال في مواجهة التدخل التركي مهما بلغ حجمه، متابعا: "هذا الأمر سيكون مفروضا في حال تحول العالم إلى غابة وسمح المجتمع الدولي لتركيا بإرسال جنود إلى ليبيا".



وأضاف أن: "الشعب الليبي قوي وله تاريخ حافل بمقاومة الاستعمار، سيقاتل الاحتلال التركي مدفوعا بالإرث التاريخي الذي تركه الاحتلال العثماني لليبيا والمنطقة العربية".



وكان البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان وحكومة السراج، التي تسمح بدخول قوات تركية إلى ليبيا.



وأدانت مصر هذا التصويت بأشد العبارات، واعتبرته يمثل تهديد صريح للبحر المتوسط، مؤكدة عدم قانونية هذه المذكرة.