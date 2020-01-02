AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان الحرب.. أول رد من الجيش الوطني الليبي على قرار البرلمان التركي

الخميس 02/يناير/2020 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أكد خالد المحجوب، آمر التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن القتال هو الرد والخيار الوحيد على تركيا.

وقال المحجوب في تصريحات إلى فضائية الحرة إن قوات الجيش الوطني الليبي لا تجد أمامها إلا خيارا واحدا هو القتال في مواجهة التدخل التركي مهما بلغ حجمه، متابعا: "هذا الأمر سيكون مفروضا في حال تحول العالم إلى غابة وسمح المجتمع الدولي لتركيا بإرسال جنود إلى ليبيا".

وأضاف أن: "الشعب الليبي قوي وله تاريخ حافل بمقاومة الاستعمار، سيقاتل الاحتلال التركي مدفوعا بالإرث التاريخي الذي تركه الاحتلال العثماني لليبيا والمنطقة العربية".

وكان البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان وحكومة السراج، التي تسمح بدخول قوات تركية إلى ليبيا.

وأدانت مصر هذا التصويت بأشد العبارات، واعتبرته يمثل تهديد صريح للبحر المتوسط، مؤكدة عدم قانونية هذه المذكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عسكري ليبي: الجيش لن يترك موطنا للأتراك مهما قدمت أنقرة من دعم للميليشيات

الجيش الليبي يكشف: دمرنا مخازن أسلحة أردوغان في طرابلس

بعد طلب حكومة السراج دعماً من تركيا.. الجيش الليبي يتوعد أردوغان

مسؤول بالجيش الليبي: تركيا لا تشغلنا وسنقاتل حتى النهاية

أردوغان وبوتين وجها لوجه.. بوادر أزمة تركية روسية حول ليبيا .. هل ينتقل الخلاف لـ سوريا ؟

الجيش الليبي يتحرك بعد طلب حكومة السراج الدعم من أردوغان

ترشيحاتنا

كارلوس غصن يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية هروبه من اليابان

لوقف استيرادها.. مصنع جديد لـ لوحات السيارات في مصر

شاهد| جولة محمود الخطيب برفقة تركي آل الشيخ بموسم الرياض

البرلمان ينتفض ضد تركيا.. جلسة طارئة في مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي

ابنة شقيق عادل إمام تظهر بالحجاب للمرة الأولى| شاهد

عاجل .. السيسي يرأس اجتماع مجلس الأمن القومي ويحدد إجراءات مواجهة أي تهديدات لمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور