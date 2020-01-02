مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر كثيرا من التدخل الخارجي في ليبيا.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي حذر كثيرا من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وأكد أن مصر مع وحدة الشعب والأرض الليبي وأن الجيش الوطني الليبي من حقه أن يحرر أراضي ليبيا.



وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المعارضة التركية رفضت قرار أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا وهناك انقسام تركي حول قرار أردوغان بإرسال القوات العسكرية على ليبيا.



وتابع: "الرئيس السيسي عقد اجتماعا مهما مع مجلس الأمن القومي بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع لمناقشة الأوضاع في ليبيا".



وأكمل مصطفى بكري: "الجماعات المسلحة في ليبيا هي الإرهابية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، والرئيس السيسي أكد أن حكومة ما يسمى بالوفاق أسيرة للمليشيات الإرهابية المتواجدة في ليبيا".



وقال: "أردوغان صاحب قرار إرسال القوات التركية إلى ليبيا وما نراه الآن هو احتلال تركي إلى ليبيا".



ولفت مصطفى بكري إلى أن المعارضة التركية رفضت قرار أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.