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احتلال تركي لـ ليبيا.. مصطفى بكري: أي قانون دولي يجيز لأردوغان إرسال قوات.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 07:19 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن البرلمان التركي وافق على المذكرة المقدمة من أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا .

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أي قانون دولي يجيز لتركيا مخالفة قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهذا تحدي سافر لمجلس الأمن بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا".

وتابع مصطفى بكري: "الجماعات المسلحة في ليبيا هي الإرهابية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، والرئيس السيسي أكد أن حكومة ما يسمى بالوفاق أسيرة للمليشيات الإرهابية المتواجدة في ليبيا".

وأكمل مصطفى بكري: "أردوغان صاحب قرار إرسال القوات التركية إلى ليبيا وما نراه الآن هو احتلال تركي إلى ليبيا".

ولفت مصطفى بكري: "المعارضة التركية رفضت قرار أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا".
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