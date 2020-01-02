احتلال تركي لـ ليبيا.. مصطفى بكري: أي قانون دولي يجيز لأردوغان إرسال قوات.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن البرلمان التركي وافق على المذكرة المقدمة من أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا .



وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أي قانون دولي يجيز لتركيا مخالفة قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهذا تحدي سافر لمجلس الأمن بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا".



وتابع مصطفى بكري: "الجماعات المسلحة في ليبيا هي الإرهابية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، والرئيس السيسي أكد أن حكومة ما يسمى بالوفاق أسيرة للمليشيات الإرهابية المتواجدة في ليبيا".



وأكمل مصطفى بكري: "أردوغان صاحب قرار إرسال القوات التركية إلى ليبيا وما نراه الآن هو احتلال تركي إلى ليبيا".



ولفت مصطفى بكري: "المعارضة التركية رفضت قرار أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا".

