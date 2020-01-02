دفاع النواب: من حق مصر استخدام جميع الوسائل لحماية أمنها القومي

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك ثوابت في السياسة المصرية وهي الحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحا أن أمن مصر القومي هو جزء من الأمن القومي العربي.



وأضاف كمال عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ليبيا دولة جوار وتربطها بمصر روابط جيدة ومصالح مشتركة وجود تصل لـ 1200 كيلو متر.



وتابع كمال عامر: "مصر أعلنت أنها لا تتدخل في الشأن الليبي احتراما إلى الشعب الليبي، وتؤمن مصر بمعالجة مشكلات المنطقة وهي الحفاظ على الدولة الوطنية والتركيز على الحل السياسي وعدم التدخل الخارجي في شؤون أي دولة".



ولفت كمال عامر: "مصر ترفض أي تدخل خارجي في ليبيا واجتمعت الجامعة العربية منذ يومين ورفضت أي تدخلات خارجية في ليبيا وأنه مع الحفاظ على الدولة الوطنية في ليبيا".



وأكمل كمال عامر: "أي مساس بأمن ليبيا القومي يؤثر على أمن مصر ومن حق مصر أن تستخدم جميع الوسائل للحماية أمنها بما فيها القوة"، مضيفا: "مصر تحشد قواها للدفاع على الأمن القومي ومواجهة أي تهديدات وتحديات خارجية".