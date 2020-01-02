إحباط محاولة تهريب 15 ألف عبوة مستحضرات تجميل عبر منفذ السلوم

نججت الاجهزة الامنية في احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبر منفذ السلوم البرى.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية اعتزام "سائق شاحنة، يحمل جنسية أجنبية" تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل حاوية، حال قيامه بإنهاء إجراءات وصوله قادمًا من إحدى الدول الأجنبية بمنفذ السلوم البرى.



تمكنت الجهات المعنية فور وصوله من ضبط (عدد 15909 عبوات مستحضرات تجميل) تم إخفاؤها بمخزن سرى بأرضية الحاوية بالمخالفة للقانون.



وقدرت القيمة والرسوم الجمركية بقرابة 3 ملايين جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.