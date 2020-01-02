AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط محاولة تهريب 15 ألف عبوة مستحضرات تجميل عبر منفذ السلوم

الخميس 02/يناير/2020 - 09:04 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
نججت الاجهزة الامنية في احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبر منفذ السلوم البرى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية اعتزام "سائق شاحنة، يحمل جنسية أجنبية" تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل حاوية، حال قيامه بإنهاء إجراءات وصوله قادمًا من إحدى الدول الأجنبية بمنفذ السلوم البرى.

تمكنت الجهات المعنية فور وصوله من ضبط (عدد 15909 عبوات مستحضرات تجميل) تم إخفاؤها بمخزن سرى بأرضية الحاوية بالمخالفة للقانون.

وقدرت القيمة والرسوم الجمركية بقرابة 3 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجمارك 15 مليون جنيه.. إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية بميناء الإسكندرية

إحباط تهريب 3 أطنان حشيش و33 ألف قرص مخدر داخل شحنة تفاح.. فيديو

برسوم 5 ملايين جنيه .. إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل

جمارك ميناء الإسكندرية تحبط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 52 ألف عبوة مستحضرات تجميل من الدخيلة

الداخلية: إحباط تهريب كمية من المعادن النفيسة بمنفذ السلوم

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

الجيش الليبي: نرفض التدخل التركي في شأننا | والزعامة لمصر

حكم الأهلى والإسماعيلى.. جمال الغندور يكشف عن أفضل وأسوأ مشهد تحكيمي فى 2019 .. صور

شرطة دبي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الإعلامية نجوى قاسم

ذبحة صدرية سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. ومذيعة شهيرة تبكي على الهواء حزنا عليها

ضبط 7 متهمين في التحرش الجماعى بـ فتاة المنصورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

بمناسبة العام الجديد.. عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2020 دولارا

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية