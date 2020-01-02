مصر ترفض التدخل التركي فى ليبيا .. الرئيس السيسي: إجراءات للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري ..الخارجية: نحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي

-يناقش التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

-إجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري

-الخارجية ..

-تدين مصر بأشد العبارات تفويض إرسال قوات تركية إلى ليبيا

-نحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته

-التدخل التركى سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط وستتحمّل مسئولية ذلك كاملة

-وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا