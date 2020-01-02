الوحدة يضرب موعدا مع الأهلي في ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على الرائد

تأهل نادي الوحدة إلى دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على الرائد بركلات الترجيح "4-3" بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.



واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي رغم سيطرة الرائد على المجريات لكن لم يستطيعوا أن يسجلوا أهدافا وبعدها توجه الفريقان لركلات الترجيح الحاسمة.



وحقق الأهلي فوزًا بشق الأنفس بعد تغلبه على الفيحاء بهدف دون رد، في لقاء الفريقين ضمن دور ثمن النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بمدينة المجمعة معقل نادي الفيحاء.



وسيلتقي الوحدة مع النادي الأهلي في مباراة دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.