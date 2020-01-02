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فن

إسعاد يونس تعلق على أزمة بهاء سلطان: سعيدة لحل الخلاف

الخميس 02/يناير/2020 - 11:55 م
إسعاد يونس وبهاء
إسعاد يونس وبهاء سلطان
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سعيد فراج
أعربت الإعلامية إسعاد يونس، عن سعادتها لسرعة استجابة المنتج نصر محروس، في حل أزمته مع الفنان بهاء سلطان، إذ أعادت نشر تعليق المنتج عبر انستجرام، وأبدت سعادتها بذلك.

يأتي ذلك بعدما كشف المنتج نصر محروس، عن عزمه عقد لقاء مع الفنان بهاء سلطان؛ لحل الأزمة بينهما، بعد تدخل الفنانة إسعاد يونس، التي دعت الاول لحلها، وذلك عبر برنامجها.

وكتب نصر محروس، عبر حسابه على إنستجرام: "نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي، وأعتز بيه جدًا، لأنها فعلًا أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي، وهو أخويا اللي بحبه... وعلشان كده أول ما سمعت؛ رديت عليها بمكالمة هاتفية. واتفقنا اننا هنتقابل قريب.. وان شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".

بدأت الأزمة في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" نظرًا لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس، وامتدت الأزمة للمحكمة في عام 2015.

وأقام المنتج نصر محروس دعوى قضائية ضد بهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار أمريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوى قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الأزمة بين الطرفين دون الفصل فيها حتى الان.

وصرح بهاء سلطان في أحد البرامج التلفزيونية عام 2017 " بأنه قام بتسجيل ألبوم "سيجارة" وهو يحتوي على 13 اغنية مختلفة، ولكن ازداد العند لدي نصر محروس حول تجديد عقدي، وحضرت معه عدة جلسات لحل المشكلة، ولكن لا توجد نتيجة حتى الآن".

وكانت آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية أغنية "عشان نفسي" التي قدمها لمسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي في رمضان 2019 .
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