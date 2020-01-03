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تكنولوجيا

طرح Oppo F15 فى هذا التاريخ..مواصفات مميزة..فيديو و صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت علامة أوبو الصينية الشهيرة عن الفيديو الدعائي لأيقونتها المنتظرة Oppo F15 منذ أيام قليلة ماضية، إلا أنها أفصحت عن تاريخ طرح الهاتف رسميًا وهو 16 يناير الجارى.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Oppo F1 بتصميم جديد كليًا مشابه للنسخة السابقة Oppo A91، وهو ما أظهره الفيديو الدعائى البالغ مدته 30 ثانية فقط تصميم الهاتف المنتظر كشفه بعد أيام معدودة فى الصين أولًا، ثم لباقى الأسواق العالمية.

ويمتلك Oppo F15 معالجا من نوع Helio P70 ثمانى النواة، مع شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية عرض Full HD+، مع قارىء للبصمة أسفلها.

ولعشاق التصوير يأتى Oppo F15 بكاميرا رباعية بدقة 48 و 8 و 8 و2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة لبطارية ضخمة بسعة 4000 ميللى أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، مع شاحن أوبو السريع VOOC 3.0.

ولم تكشف علامة أوبو الصينية بعد عن باقى التفاصيل والسعر النهائى للهاتف بعد، إلا أن هناك 3 ألوان سيصدر بها وهى الأحمر والأسود والأبيض.

طرح Oppo F15 فى هذا التاريخ..مواصفات مميزة..فيديو و صور
طرح Oppo F15 فى هذا التاريخ..مواصفات مميزة..فيديو و صور
طرح Oppo F15 فى هذا التاريخ..مواصفات مميزة..فيديو و صور
طرح Oppo F15 فى هذا التاريخ..مواصفات مميزة..فيديو و صور
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