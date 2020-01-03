شاهد .. محمد صلاح مع نجم مسرح مصر وزوجته

نشر نجم مسرح مصر أوس أوس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعه بزوجته واللاعب الشهير محمد صلاح اثناء تواجده في لندن لقضاء عطلة رأس السنة.



وعلق أوس أوس على الصورة قائلا: "مع الملك المصري مو صلاح".



ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.



مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.