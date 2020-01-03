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اقتصاد

ارتفع 16 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:43 ص
الذهب
الذهب
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مايكل عياد
استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 -1 -2020 على ارتفاع مساء أمس الخميس بقيمة جنيهين للجرام؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 680 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.


وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2020 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 680 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 777 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، عيار 18، نحو 583 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 453 جنيها.

السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 24,169 جنيها للأوقية.


أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,440 جنيها بارتفاع 16 جنيها عن أمس.


وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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