زوال إسرائيل وطرد الأمريكان.. إيران تهدد بالانتقام بعد اغتيال سليماني

وجه الأمين العام الإيراني لحركة "عصائب" قيس الخزعلي، اليوم الجمعة رسالة بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، في بغداد.





وقال الشيخ الخزعلي في الرسالة، إن "زوال اسرائيل وطرد الأمريكان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس".





وأضاف "على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية فأن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير".





في عملية أطلقت عليها البرق الأزرق، اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، من خلال استهدافه بواسطة صواريخ عن طريق طائرة من دون طيار، قصفت ركبا يستقله سليماني عند خروجه من مطار بغداد.





وأسفر القصف عن مقتل سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي في العراق، بالإضافة إلى عدد من القيادات والمرافقين له.