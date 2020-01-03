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أخبار العالم

شاهد.. المتحدث باسم الحرس الثوري يجهش بالبكاء علنا بعد مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:50 ص
المتحدث باسم الحرس
المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني رمضان شريف
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شيماء مصطفى
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر بكاء المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني، رمضان شريف، بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وفقد رمضان شريف تماسكه أثناء لقاء تلفزيوني عبر قناة زنده الإيرانية، وأخذ يجهش بالبكاء، على قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني بعد مقتله في الغارة الأمريكية التي استهدفته بالقرب من مطار بغداد.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والمهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، وذلك عقب مقتل قاسم سليماني.
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