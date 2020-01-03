أسامة مخلوف يتسابق على مقعد نقيب البيطريين بالفيوم للدورة الثانية

تقدم الدكتور أسامة مخلوف نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم ورئيس لجنة الوفد فى البندر، بأوراق ترشحه نقيبا للأطباء البيطريين في الفيوم للمرة الثانية حيث تم إغلاق باب الترشيح وتقدم اثنين من المرشحين الآخرين تنازل أحدهما وتبقى مرشح واحد.



وشغل "مخلوف" والذى يتولى منصب مدير إدارة الجلود بالإدارة العامة للمجازر، منصب نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم فى دورة 2016- 2020 وشهدت النقابة لأول مرة فى تاريخها اقامة مؤتمرين بحضور قيادات النقابة العامة وعلى رأسهم الدكتور خالد العامرى النقيب العام وكان المؤتمر الاول تحت عنوان "الطب البيطرى بين تحديات الواقع وضوابط القانون " وحضره جميع نواب البرلمان فى الفيوم والمؤتمر الثانى بعنوان"الطب البيطرى و100 مليون صحة "والذى أقيم تحت رعاية وحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم السابق.



كما تم فى الدورة الماضية ولأول مرة ايضا اقامة العديد من الدورات التدريبية للأطباء وإقامة عدد من الفعاليات الاجتماعية فى النقابة مثل تكريم المحالين إلى المعاش والأمهات المثاليات من الطبيبات البيطريات ورواد مهنة الطب البيطرى فى الفيوم وايضا تكريم الطلاب المتفوقين من ابناء الأطباء البيطريين.



كما تم تجهيز مقر النقابة الفرعية الجديد فى حى التفتيش بمدينة الفيوم وتعيين موظفة للعمل الإدارى فى النقابة.



وقد لاقى ترشح الدكتور أسامة مخلوف ترحيبا كبيرا من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب نظرا لما يتمتع به من حب من الجميع فى الفيوم لمشاركته الفعالة فى جميع الأنشطة فى المحافظة.

