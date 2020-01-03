أمطار وصقيع على البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تواصل درجات الحرارة، خلال الـ 72 ساعة المقبلة في انخفاضها الملحوظ على محافظات الجمهورية، ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح وأمطار على عدة مناطق.



طقس اليوم الجمعة

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.



طقس غدا السبت

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد



طقس يوم الأحد

سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد



درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، تكون على السواحل الشمالية الغربية تتراوح ما بين 14 إلى 16 للعظمى والصغرى تسجل 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح العظمى ما بين 15 إلى 17 والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 11 درجة، وعلى الوجه البحري والقاهرة تتراوح ما بين 14 لـ 16 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 8 لـ 9 درجات، وعلى جنوب سيناء والغردقة ما بين 17 لـ 19 والصغرى ما بين 11 لـ 13، وعلى شمال الصعيد تتراوح ما بين 14 لـ 17 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 6 لـ 8، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 9 لـ 10 درجات.