بعد مقتل سليماني.. هولندا تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورا

دعت وزارة الخارجية الهولندية، الیوم الجمعة، مواطنيها في العراق إلى مغادرة بغداد بسرعة وبطريقة آمنة إذا كان ذلك ممكنا.





ونقلت قناة "أن أو أس"، الهولندية، عن الوزارة قولها في بیان إن "الاضطرابات والعنف في بغداد وحول المطار قد تصاعدت، مطالبة رعاياها في العراق بالبقاء في حالة تأهب ومتابعة الأخبار أولًا بأول.





وأشارت إلى أن الوضع في العراق لا یمكن التنبؤ به في أعقاب مقتل قائد فیلق القدس في الحرس الثوري الإیراني قاسم سلیماني.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.





وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



