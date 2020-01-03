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أخبار العالم

ألمانيا: مقتل سليماني رد فعل على استفزازات إيران

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:42 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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شيماء مصطفى
علقت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد الدولي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت المتحدثة، اليوم الجمعة، إن الضربة الأمريكية التي قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني، اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.

وبعد ذلك أعلن المرشد الأعلى الإيراني، تعيين إسماعيل قاآني، قائدًا جديدًا لفيلق القدس، خلفًا لـ سليماني.
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