ارتفاع جنوني بالسوق المحلي .. أسعار الذهب تقفز 12 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات

بعد مقتل سليماني.. النفط يصعد لأعلى سعر منذ سبتمبر الماضي

سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، عيار 18، نحو 591 جنيهًا بارتفاع ثماني جنيهات، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 460 جنيها بارتفاع 7 جنيهات عن الصباح.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 24,525 جنيها للأوقية.سعر الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,520 جنيها بارتفاع 80 جنيها عن أمس.وأعلن التليفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قتلا في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.وأكد أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، مقتل سليماني والمهندس، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس، واتهم الأسدي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني.وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إنه يؤكد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي.أسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.