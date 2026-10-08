«ضاقت به سُبل الحياة».. أربعيني ينهي حياته بقرص حفظ الغلال داخل منزله في طهطا بسوهاج

شهدت إحدى قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما أقدم موظف في العقد الخامس من العمر على إنهاء حياته داخل منزله، باستخدام قرص لحفظ الغلال، في واقعة يُرجح أن تكون ظروفه المادية الصعبة وراءها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على موظف أربعيني جثة هامدة داخل مسكنه، بإحدى القرى التابعة لمركز طهطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف.

ماذا حدث؟

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين العثور على جثمان الموظف داخل منزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت في مباشرة أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفي كان يمر خلال الفترة الأخيرة بظروف مادية صعبة، وأن تلك الضغوط ربما دفعته إلى الإقدام على إنهاء حياته، فيما تواصل الأجهزة المختصة تحرياتها للتأكد من ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أفراد أسرته والمحيطين به.

وتلقى الواقعة حالة من الحزن بين أهالي القرية، خاصة أن المتوفي كان معروفًا لدى عدد من أبناء المنطقة، فيما خيمت حالة من الصدمة على أفراد أسرته، عقب علمهم بالواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع استمرار التحريات لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.