قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريبات حصار محتمل.. رصد زورق ميليشيا صينية قبالة تايوان لأول مرة
كرم جابر يتوج بذهبيه المصارعة في بطولة العالم بالأردن
كلت ودنه| سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته.. ماذا حدث في قويسنا؟ (القصة الكاملة)
الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء
فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026
بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة
أبو العينين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية خطوة مهمة لتوطين التكنولوجيا
سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط
الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع
كوريا الجنوبية تعلن نجاح أول اختبار لصاروخ فرط صوتي محلي الصنع
الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«ضاقت به سُبل الحياة».. أربعيني ينهي حياته بقرص حفظ الغلال داخل منزله في طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما أقدم موظف في العقد الخامس من العمر على إنهاء حياته داخل منزله، باستخدام قرص لحفظ الغلال، في واقعة يُرجح أن تكون ظروفه المادية الصعبة وراءها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على موظف أربعيني جثة هامدة داخل مسكنه، بإحدى القرى التابعة لمركز طهطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف.

ماذا حدث؟

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين العثور على جثمان الموظف داخل منزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت في مباشرة أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفي كان يمر خلال الفترة الأخيرة بظروف مادية صعبة، وأن تلك الضغوط ربما دفعته إلى الإقدام على إنهاء حياته، فيما تواصل الأجهزة المختصة تحرياتها للتأكد من ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أفراد أسرته والمحيطين به.

وتلقى الواقعة حالة من الحزن بين أهالي القرية، خاصة أن المتوفي كان معروفًا لدى عدد من أبناء المنطقة، فيما خيمت حالة من الصدمة على أفراد أسرته، عقب علمهم بالواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع استمرار التحريات لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قرص حفظ الغلال طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسي للأقباط في عيد الميلاد رسالة مهمة لتأكيد المساواة

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العلمي الرابع لمعهد الدراسات القبطية.. صور

حملات تفتيشية

جهاز إدارة المخلفات: حملة تفتيشية بالنزهة.. وحملات جديدة على مناطق مختلفة بالمحافظات

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد