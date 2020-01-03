ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق

نصحت وزارة الخارجية الألمانية، الرعايا الألمان بعدم التوجه أو السفر إلى العراق، مطالبة الألمان الموجودين في العراق بالفعل إلى مغادرة البلاد .



وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية، اليوم الجمعة، أن هناك عددا قليلا جدا من المواطنين الألمان موجودون في العراق، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية الأخرى طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي العراقية.



يأتي هذا في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالانتقام من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، فيما أصدر البنتاجون بيانا قال فيه إن استهداف سليماني "جاء ردا على قيامه بالتنسيق لهجمات استهدفت قواعد التحالف الدولي في العراق على مدى الشهور القليلة الماضية، وموافقته على مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد خلال الأيام الماضية".



من جانبها، قالت أولريك ديمر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم، إن "النهج الأمريكي هو رد فعل على سلسلة كاملة من الاستفزازات العسكرية التي تتحملها إيران"، مشيرة إلى الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز ومصنع للنفط في المملكة العربية السعودية.



وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن أنشطة إيران الإقليمية.. نحن في نقطة تصعيد خطيرة.. المهمة الآن هي المساهمة في وقف التصعيد بحكمة وضبط النفس".