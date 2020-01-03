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رياضة

وزير الرياضة يصطحب رئيس اتحاد كرة اليد فى جولة بالمركز الأوليمبي في المعادي

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اصطحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية فى جولة تفقدية لمنشآت مركز تدريب الفرق القومية "المركز الأوليمبي" بالمعادى.

وتضمنت الجولة زيارة الصالات المغطاة بالمركز، وإجراء حوار مع اللاعبين المقام تدريبهم بالمركز، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقام وزير الشباب والرياضة ،خلال الزيارة، بشرح الخدمات الرياضية التي يقدمها المركز الأوليمبي بالمعادي لجميع الفرق والمنتخبات طوال العام من خلال إقامة معسكراتهم التدريبية استعدادا لمختلف البطولات الرياضية، فضلًا عن الدعم والمتابعة من جانب الوزارة لآليات العمل داخل المركز وبشكل دوري.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية للاطمئنان على جاهزية جميع لاعبي المنتخبات القومية لمختلف البطولات، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لهم، واستضافة تدريباتهم ومعسكراتهم في المنشآت الرياضية التابعة للوزارة.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بالبنية الإنشائية المتميزة بالمركز الأوليمبي بالمعادي وما يقدمه من خدمات، مثنيًا بدور وجهود وزارة الشباب والرياضة فى دعم المنتخبات الوطنية المصرية.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، قاما بزيارة تفقدية أمس لمشروع الصالة المغطاة الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر لها استضافة إحدى مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر عام 2021م.
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