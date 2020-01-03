الشعب السوري لن ينسى.. ماذا قال بشار الأسد عن اغتيال قاسم سليماني؟

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة، برقية للمرشد الاعلى في إيران، علي خامنئي مدينًا ومعزيًا في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



وقال الأسد "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد كوكبة من قادة المقاومة وعلى رأسهم اللواء سليماني، والشهيد قضى حياته في خدمة بلده والعمل الوطني ومحور المقاومة والقضايا المحقة".



وأضاف الأسد "الشعب السوري لن ينسى لسليماني وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.