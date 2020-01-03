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أخبار العالم

إيران تعلن موعد تشييع جثمان قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:13 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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أحمد محرم
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العراق سيشهد في العاشرة من صباح غد السبت المراسم الرسمية لتشييع جثامين قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم، قُتلوا في غارة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.

وأوضحت الوكالة أن التشييع الرسمي سيليه تشييع "شعبي" من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد باتجاه الجادرية الساعة الحادية عشر صباحا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، إن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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