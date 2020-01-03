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حوادث

إصابة ربة منزل لسقوطها من عمارة سكنية بشوارع طنطا

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:29 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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احمد علي
أصيبت ربة منزل إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث بمدينة طنطا بعد اختلال توازنها وإصابتها بدوار بسبب الرياح الشديدة بمنطقة شارع النادي التابعة لقسم أول طنطا.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة ربة منزل إثر سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة شارع النادي بعد اختلال توازنها من الطابق الثالث.

وتم نقلها إلي المستشفى لإسعافها وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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