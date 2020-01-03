الخميني ومسئولون إيرانيون يزورون منزل قاسم سليماني لتقديم التعازي

أعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، أن الخميني وعددا من المسئولين الإيرانيين قاموا بزيارة منزل قاسم سليماني؛ وذلك لمواساة أسرة وتقديم التعازي.



أعلن التليفزيون الرسمي العراقي في بيان عاجل له مقتل قتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.



سليماني، الشهير بمهندس الإرهاب الدولي الإيراني في الشرق الأوسط، هو عسكري إيراني تولي قيادة "فيلق القدس" في 1998 خلفًا لأحمد وحيدي، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسئولة في المقام الأولى عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية الإيرانية.



وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العراق سيشهد في العاشرة من صباح غد السبت المراسم الرسمية لتشييع جثامين قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم، قُتلوا في غارة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.