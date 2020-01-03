حقيقة عدم قبول صلاة المرأة وقدمها مكشوفة | اِعرف رأي العلماء

هل يجوز أداء النوافل في الصلاة بـ نيتين مختلفتين



حكم الوضوء بالماكياج



هل يجوز صلاة المرأة بماكياج







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ورد الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف سؤال عبر صفحته الرسمية يقول : " هل حقا لا تقبل صلاة المرأة والأقدام مكشوفة ؟رد الشيخ أبو بكر قائلا: نعم يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة عند الجمهور، خلافا للحنفية، وأما ما مضى من صلاتها لا تُعِده لجهلها بالحكم .هل يجوز صلاة المرأة بالماكياج .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، منوهة بأن الشرع طلب من المرأة أن تكون متعففة وتستر عورتها عن الأجانب وعورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والمذهب الحنفي يزيد على ذلك القدمين.ويجوز للمرأة أن تتوضأ أولا ثم تضع المكياج الخفيف والذي به تكون متواجدة في منزلها ولن تخرج به إلى الخارج، ولها بذلك أن تصلي ما شاءت من الصلوات.وضع الماكياج الأصل أن أدوات الزينة أو التجمل يكون للزوج وفى مسكن الزوجية فإن كان فى شيء ملفت للنظر فالخروج به لا ينبغي ان يكون، ولها أن تضع الأشياء البسيطة التى لا تلفت النظر والتى تتوافق مع بشرتها، أما المكياج الأصل ان يكون ذلك أمام زوجها فقط، ووضع المرأة للمكياج بأشياء بسيطة لا حرج فيه مادامت المرأة متقيدة بالأخلاق الإسلامية.ومواد التجميل التى تضعها المرأة على وجهها نوعان، نوع يشكل طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة ونوع لا يكوّن طبقة عازلة.العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ الماكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والماكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.أمَّا إذا وضعت الماكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوؤها لم ينتقض، وإذا كان المكياج سائلًا ومن النَّوع الذي تتشرَّبُه البشرة -أي من النوع المائي- بحيث لا يَحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا حرج من الوضوء مع وجوده.