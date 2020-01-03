AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حقيقة عدم قبول صلاة المرأة وقدمها مكشوفة | اِعرف رأي العلماء

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:48 م
حكم صلاة المرأة وقدمها
حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
ورد الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف سؤال عبر صفحته الرسمية يقول : " هل حقا لا تقبل صلاة المرأة والأقدام مكشوفة ؟

رد الشيخ أبو بكر قائلا: نعم يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة عند الجمهور، خلافا للحنفية، وأما ما مضى من صلاتها لا تُعِده لجهلها بالحكم .

هل يجوز صلاة المرأة بالماكياج .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، منوهة بأن الشرع طلب من المرأة أن تكون متعففة وتستر عورتها عن الأجانب وعورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والمذهب الحنفي يزيد على ذلك القدمين.

هل يجوز أداء النوافل في الصلاة بـ نيتين مختلفتين

ويجوز للمرأة أن تتوضأ أولا ثم تضع المكياج الخفيف والذي به تكون متواجدة في منزلها ولن تخرج به إلى الخارج، ولها بذلك أن تصلي ما شاءت من الصلوات.

حكم الوضوء بالماكياج

وضع الماكياج الأصل أن أدوات الزينة أو التجمل يكون للزوج وفى مسكن الزوجية فإن كان فى شيء ملفت للنظر فالخروج به لا ينبغي ان يكون، ولها أن تضع الأشياء البسيطة التى لا تلفت النظر والتى تتوافق مع بشرتها، أما المكياج الأصل ان يكون ذلك أمام زوجها فقط، ووضع المرأة للمكياج بأشياء بسيطة لا حرج فيه مادامت المرأة متقيدة بالأخلاق الإسلامية.

ومواد التجميل التى تضعها المرأة على وجهها نوعان، نوع يشكل طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة ونوع لا يكوّن طبقة عازلة.

هل يجوز صلاة المرأة بماكياج

العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ الماكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والماكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.

أمَّا إذا وضعت الماكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوؤها لم ينتقض، وإذا كان المكياج سائلًا ومن النَّوع الذي تتشرَّبُه البشرة -أي من النوع المائي- بحيث لا يَحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا حرج من الوضوء مع وجوده.

إقرأ ايضا: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم عمل المرأة ميكب آرتست في صالونات التجميل.. الإفتاء تجيب

هل تقبل صلاة المرأة بالمكياج.. دار الافتاء تجيب

هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج؟.. وموقف الشرع من الخروج به

هل يحاسب الزوج على لبس زوجته وخروجها بالمكياج؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

المانيكير الإسلامي .. دار الإفتاء تكشف طريقة معرفته.. فيديو

هل يجوز الصلاة بالمانكير وما حكم نسيان إزالته.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إعلان تطبيقه رسميا.. تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب بالقانون الجديد

رفض استلامها فأودت بحياته.. سر رسالة بعثها بومبيو لـ قاسم سليماني قبل اغتياله بعامين

4 صواريخ حولته إلى أشلاء.. كواليس اغتيال قاسم سليماني.. صور

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: مفيش حكام أجانب.. فيديو

تعليق غير متوقع من علي ربيع على حذف مشهد من فيلم تامر حسنى | شاهد

إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة جوية بإيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم