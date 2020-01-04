يرجع الى ععهد أسرة محمد على .. تعرف على تاريخ مبنى إدارة جامعة بنها الأثرى

وسط شارع فريد ندا بالعاصمة بنها يقع مبنى إدارة جامعة بنها الأثرى .. يتميز موقع المبنى انه يقع وسط المدينة وعلى بعد أمتار من مبنى ديوان عام المحافظة وعدد من المديريات والمصالح الحكومية فى المحافظة.



يتميز المبنى الذى يتكون من 3 طوابق بالطابع المعمارى والأثرى القديم من خلال تقسيم الغرف والحجرات ويتميز بمساحته الواسعة وحديقته الكبيرة



ويرجع تاريخ انشاء القصر إلى عهد حكام توارثوا حكم مصر من أسرة محمد على حيث بدأ كقصر ضخم فى عهد عباس الأول الذى تولى حكم مصر 1848



وبعد ذلك تحول القصر إلى مدرسة ابتدائى على يد الملك فؤاد الأول وكان رئيس الوزراء فى هذه الفترة هو محمد محمود باشا كما مدون على لوحة افتتاح المبنى عام 1928



وعندما تولى الملك فاروق حكم مصر وجعل من هذه المدرسة استراحة له ثم تحول القصر إلى مدرسة بنها الثانوية للبنات وظل هذا المبنى على هذه الشاكلة



وفى عهد الرئيس محمد أنور السادات حول المبنى إلى مبنى إدارة جامعة الزقازيق - فرع بنها فى العاشر من يوليو عام 1977 وظل تابعا للجامعة ثم استقلت الجامعة فى اغسطس 2005 ومن وقتها وحتى الآن وهذا المبنى هو مبنى إدارة جامعة بنها

