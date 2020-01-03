AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني| غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام خيتافي

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة خيتافي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.

ورغم تعافي مارسيلو وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز من الإصابات، لم يستدعهم زيدان للقائمة، فيما استمر غياب المصابين ماركو أسينسيو وإيدين هازارد.

كما استبعد "زيزو" كلا من، إبراهيم دياز وماريانو دياز، بقرار فني، بينما يغيب سيرجيو راموس للإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الخامسة ضد أتلتيك بيلباو.

وضمت القائمة 19 لاعبًا، كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، أودريوزولا، ميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.
خط الهجوم: بنزيما، بيل، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو.
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار نادي الزمالك.. القصة الكاملة لهروب ساسي.. واللجوء لـ فيفا بسبب الاستبدال

فى عيد ميلادها.. تعرف على اسم نادية لطفى الحقيقى وعدد زيجاتها

أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: لا أعلم شيئا عن طحالها

القائد الجديد لـ فيلق القدس: سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط

بعد أزمته مع ريم البارودي وسمية الخشاب | حقيقة ارتباط أحمد سعد بفتاة جديدة

أنا شبه بابا.. ابنة هيفاء وهبي تفاجئ متابعًا بردها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم