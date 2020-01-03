الدوري الإسباني| غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام خيتافي

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة خيتافي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.



ورغم تعافي مارسيلو وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز من الإصابات، لم يستدعهم زيدان للقائمة، فيما استمر غياب المصابين ماركو أسينسيو وإيدين هازارد.



كما استبعد "زيزو" كلا من، إبراهيم دياز وماريانو دياز، بقرار فني، بينما يغيب سيرجيو راموس للإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الخامسة ضد أتلتيك بيلباو.



وضمت القائمة 19 لاعبًا، كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، أودريوزولا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو.