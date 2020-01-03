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أخبار العالم

الجيش الليبي يشن غارات مكثفة على مواقع ميليشيات حكومة الوفاق

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:59 م
الجيش الليبي يشن
الجيش الليبي يشن غارات مكثفة على مواقع ميليشيات حكومة الوفاق
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ا ش ا
شن الجيش الوطني الليبي ، اليوم الجمعة ، غارات جوية وقصفا مكثفا استهدف عددا من مواقع تابعة لمليشيات حكومة "الوفاق" في كافة محاور العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) ، إن الغارات استهدفت مواقع تخزين الأسلحة والذخائر والآليات ، كما استهدفت حافلة كانت تقل عددا من المرتزقة من قاعدة معيتيقة العسكرية.

ولفتت القناة الروسية إلى أن الطيران الحربي التابع لقوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي استهدف مطار معيتيقة الدولي ، ما أدى إلى توقف حركة الطيران عبره ، مضيفة أن إدارة المطار علقت ، للمرة الثانية اليوم ، حركة الملاحة الجوية بالمطار.
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