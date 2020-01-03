أخبار النادي الأهلي.. جدل بشأن صفقة اليكي.. صدمة بسبب كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، 3 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
رسميًا.. الأهلي يعقد اتفاقية توءمة مع الوحدة السعودي | تفاصيل
أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن عقد اتفاقية تؤأمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة.
اتحاد الكرة يصدم الأهلى بشأن وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجآة من العيار الثقيل بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب النادي الأهلي الدولية وقيده فى الميركاتو الشتوى.
إلغاء مباراة للأهلي بسبب الأمطار | تفاصيل
تقرر إلغاء مباراة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أمام مضيفه الاتحاد بسبب سوء الأحوال الجوية.
الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي
فجرت التقارير الصحفية التونسية مفاجأة كبرى حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم مهاجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
نادي لوزيرن يثير الجدل حول رحيل اليكي للنادي الأهلي | تفاصيل
اثار نادي لوزيرن السويسري الجدل حول أنباء رحيل مهاجمه النيجيري بليسينج اليكي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
رمضان صبحي يواصل برنامجه العلاجي بالأهلي
قام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة وذلك على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة اف سي مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري.
رسميًا.. الأهلي يعقد اتفاقية توءمة مع الوحدة السعودي | تفاصيل
أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن عقد اتفاقية تؤأمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة.
اتحاد الكرة يصدم الأهلى بشأن وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجآة من العيار الثقيل بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب النادي الأهلي الدولية وقيده فى الميركاتو الشتوى.
إلغاء مباراة للأهلي بسبب الأمطار | تفاصيل
تقرر إلغاء مباراة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أمام مضيفه الاتحاد بسبب سوء الأحوال الجوية.
الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي
فجرت التقارير الصحفية التونسية مفاجأة كبرى حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم مهاجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
نادي لوزيرن يثير الجدل حول رحيل اليكي للنادي الأهلي | تفاصيل
اثار نادي لوزيرن السويسري الجدل حول أنباء رحيل مهاجمه النيجيري بليسينج اليكي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
رمضان صبحي يواصل برنامجه العلاجي بالأهلي
قام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة وذلك على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة اف سي مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري.