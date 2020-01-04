تقارير دنماركية: إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة إريكسن

كشفت تقارير صحفية دنماركية أن نادي إنتر ميلان بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي توتنهام بشأن الحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسن، في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.



وينتهي العقد الحالي للاعب الدنماركي مع الديوك في يونيو القادم.



ولم يوافق إريكسن على فكرة تجديد عقده رغم محاولات إدارة توتنهام منذ أشهر طويلة، حيث يتطلع إلى الرحيل في ظل اهتمام الكثير من الأندية بضمه مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.



ولكن صحيفة "مترو" الإنجليزية ذكرت نقلًا عن صحيفة " Ekstra Bladet" الدنماركية أن إنتر ميلان هو الأقرب الآن لحسم صفقة ضم إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأفادت أن إنتر ميلان قدم عرضًا تتراوح قيمته المالية بين 20 – 23 مليون يورو لنقل إريكسن إلى سان سيرو.



وأشارت إلى أنه بالرغم من أن قيمة العرض ليست مغرية بشكل كافِ، إلا أن إدارة توتنهام تميل إلى الموافقة نظرًا لإمكانية رحيل إريكسن مجانًا نهاية هذا الموسم.



وأوضحت أن المدرب أنطونيو كونتي هو من طالب مسئولي إنتر ميلان بضم إريكسن في شهر يناير الجاري لتعزيز صفوف الفريق في ظل منافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.



وأكدت الصحيفة الدنماركية أنه من المتوقع أن يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي حول تلك الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.