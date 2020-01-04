الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

رغم فارق السن الكبير بينهما، أعلنت اليوم «كيتي سبنسر» ابنة أخت الأميرة ديانا زواجها من الملياردير الشهير مصمم الأزياء «مايكل لويس» الذي يكبر أباها بـ5 أعوام.



كان الثنائي قد أعلنا عن علاقتهما منذ عام 2018 واليوم عرض لويس البالغ من العمر 61 عامًا الزواج على كيتي البالغة من العمر 29 عامًا، ووافقت بالفعل.



يعمل لويس الجنوب أفريقي في مجال الأزياء لأكثر من 32 عامًا محققًا ثروة طائلة، ورغم سنه لم تعترض كاتي أو عائلتها حيث يكبر والدها إيرل سبنسر بـ5 سنوات.



تقول صديقة كيتي للدايلي ميل بأن لويس عرض عليها الزواج قبل عيد الميلاد أثناء تواجدهما في كيب تاون لقضاء العطلة، فأسرعت لإخبار والدتها وعائلتها الذين باركوا الزواج.



وتضيف صديقتها "مايكل محبوب من قبل كل منهم، على الرغم من ثروته فهو متواضع وسلس للغاية"، يذكر أن لويس يهودي وكيتي مسيحية ومن غير المعروف حتى الآن إذا كانت ستبدل ديانتها.



كان لويس متزوجًا في السابق عام 1985 من امرأة تدعى ليولا ولديه 3 أطفال بالغين منها، شوهد الثنائي لأول مرة أثناء تقبيل بعضهما أغسطس 2018 بعد مغادرته النادي في سان تروبيه.



وفي يونيو الماضي تم تصويرها وهي تعرض خاتمًا كبيرًا من الألماس بإصبعها في حفلة تنكرية Cash & Rocket Masquerade Ball في لندن.