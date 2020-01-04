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أخبار البلد

اليوم.. تحيا مصر يسلم 50 فتاة أولي بالرعاية تجهيزات الزواج بالمنيا

السبت 04/يناير/2020 - 07:51 ص
مبادرة دكان الفرحة
مبادرة دكان الفرحة
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كتب محمد عبد المنعم
ينظم صندوق تحيا مصر اليوم السبت بمسرح ديوان محافظة المنيا احتفالية كبرى لتسليم ٥٠ فتاة من الفتيات الاولي بالرعاية تجهيزات الزواج .

ويأتي ذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقيادات صندوق تحيا مصر.

وتهدف مبادرة دكان الفرحة اللي أطلقها صندوق تحيا مصر ، وذلك تيسير لزواج الفتيات الأولى بالرعاية، لتتبدل منذ تلك اللحظة حياتهن، حيث تمكنَّ، بعد تسليمهن ما ينقصهن من جهازهن، من ارتداء الفستان الأبيض، الذى عشن لسنوات طويلة يحلمن به.
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