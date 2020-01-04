اليوم.. تحيا مصر يسلم 50 فتاة أولي بالرعاية تجهيزات الزواج بالمنيا

ينظم صندوق تحيا مصر اليوم السبت بمسرح ديوان محافظة المنيا احتفالية كبرى لتسليم ٥٠ فتاة من الفتيات الاولي بالرعاية تجهيزات الزواج .



ويأتي ذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقيادات صندوق تحيا مصر.



وتهدف مبادرة دكان الفرحة اللي أطلقها صندوق تحيا مصر ، وذلك تيسير لزواج الفتيات الأولى بالرعاية، لتتبدل منذ تلك اللحظة حياتهن، حيث تمكنَّ، بعد تسليمهن ما ينقصهن من جهازهن، من ارتداء الفستان الأبيض، الذى عشن لسنوات طويلة يحلمن به.