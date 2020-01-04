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اقتصاد

بدء فرز أوراق 20 ألف متقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى الأسبوع المقبل

السبت 04/يناير/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى، فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر، بمشروع الإسكان الاجتماعى، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث تقدم ما يقرب من 20 ألف مواطن وقاموا بسداد المقدمات والتسجيل على الموقع الإلكترونى.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح الإعلان الثانى عشر، بمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن هذه الوحدات السكنية جاهزة للتسليم بنظام 3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد فى حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائيًا)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعمارى للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقًا لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافى الدخل الشهرى للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنويًا ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل إلى 40 ألف جنيه مصرى وفقًا لدخل مقدم الطلب.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الوحدات موزعة كالتالى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومناطق (بنى عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا)، بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون – سمنود – زفتى – كفر الزيات – المحلة)، بمحافظة الغربية، ومناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون)، بمحافظة البحيرة.

فيما قال عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادرا فى عام 2019.
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