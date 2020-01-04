استمرار الأمطار والرياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة

طقس اليوم السبت





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طقس غدا الأحد

سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.



طقس يوم الاثنين

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.



درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، تكون على السواحل الشمالية الغربية تتراوح ما بين 15 إلى 17 للعظمى والصغرى تسجل 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح العظمى ما بين 18 إلى 17 والصغرى، تتراوح ما بين 10 لـ 11 درجة، وعلى الوجه البحري والقاهرة تتراوح ما بين 14 لـ 16 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 8 لـ 9 درجات، وعلى جنوب سيناء والغردقة ما بين 17 لـ 19 والصغرى ما بين 11 لـ 13، وعلى شمال الصعيد تتراوح ما بين 14 لـ 17 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 5 لـ 6، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 9 لـ 10 درجات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة بالمحافظات تصل إلى الوجه البحري والقاهرة، يصاحبها نشاطا ملحوظا للرياح المثارة للرمال والأتربة وتبقى درجات الحرارة عند الانخفاض.ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل، تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.