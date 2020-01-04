سقوط أمطار في القاهرة والجيزة.. والطقس شديد البرودة ليلًا



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.





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كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 08 15

شبين الكوم 08 15

طنطا 08 15

دمنهور 09 16

الإسكندرية 10 16

بلطيم 10 15

مطروح 10 14

السلوم 08 15

سيوة 03 14

بورسعيد 10 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 09 17

السويس 10 16

العريش 07 17

رفح 07 16

رأس سدر 11 18

نخل 00 14

نويبع 13 16

طابا 06 14

كاترين 01- 08

الطور 10 16

شرم الشيخ 12 19

الغردقة 11 19

مرسى علم 12 17

الفيوم 06 16

بنى سويف 06 16

المنيا 05 16

أسيوط 05 15

سوهاج 06 16

قنا 06 17

الأقصر 07 17

أسوان 07 18

أبوسمبل 08 17

الوادى الجديد 04 17

شلاتين 14 21

أبو رماد 13 22

حلايب 16 20

رأس حدربة 15 21 كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 08 15شبين الكوم 08 15طنطا 08 15دمنهور 09 16الإسكندرية 10 16بلطيم 10 15مطروح 10 14السلوم 08 15سيوة 03 14بورسعيد 10 16دمياط 11 16الزقازيق 09 16الإسماعيلية 09 17السويس 10 16العريش 07 17رفح 07 16رأس سدر 11 18نخل 00 14نويبع 13 16طابا 06 14كاترين 01- 08الطور 10 16شرم الشيخ 12 19الغردقة 11 19مرسى علم 12 17الفيوم 06 16بنى سويف 06 16المنيا 05 16أسيوط 05 15سوهاج 06 16قنا 06 17الأقصر 07 17أسوان 07 18أبوسمبل 08 17الوادى الجديد 04 17شلاتين 14 21أبو رماد 13 22حلايب 16 20رأس حدربة 15 21

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، منذ قليل، هطول أمطار.