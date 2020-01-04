دعاء لتسهيل الامتحان على الأبناء .. الدعاء بالنسبة للمسلمين هو العصا السحرية القادرة على تحقيق آمالهم و أول ما يلجأون إليه في الكرب والشدائد وكافة أمور حياتهم وخاصة حين يتعلق الأمر بفلذات أكبادهم ومستقبلهم الذي يتوقف على نجاحهم في اختباراتهم؛ لذا نجد الأباء والأمهات يهرعون إلى ترديد الدعاء لتسهيل الامتحانات على الأبناء، وتقدم لكم «صدى البلد» عددا من الأدعية المستحبة لتسهيل الامتحان على الأبناء.









1- «اللهم يسر الامتحانات على أولادنا ، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، اشرح صدورهم ، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم».





2- « اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».





3- «اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا ، اللهم ذكرهم عند السؤال ، وألهمهم الاجابة الصحيحة».





4- « اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ، اهد أولادنا وبارك فى أرزقنا، اللهم اكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».









1- « اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ) ، اجعلني من عبادك المتقين ، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الـدين».





2- « اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح عليَّ بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم ، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة».





3- «اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا ، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».





4- « اللهم ألهمني علمًا أعرف به أوامرك واجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم يا ربَّ موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمدِ صلى الله عليه وسلم».









1- « اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان ، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير».





2- «اللهم ألهمني الصواب في الجواب ، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة ، واحفظني واصلحني واصلح بي الامه».





3- « اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك الأعظم وكلماتك ، أن تفتح عليّ فتوح العارفين».





4- « اللهم يسر الامتحانات على أولادنا ، وكن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، اشرح صدورهم ، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم ».





5- « اللهمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».









1- « ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».





2- « بسم الله الفتّاح ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين».





3- « اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين ، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك ، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا ».









1- « اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمه وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير».





2- « اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».





3- « اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي اليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».





4- « يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين. اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم».





5- « اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم أسألك أن تيسير لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين».





6- « اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل. اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ، اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي».