تريند الفن .. ظهور شقيقة حسن الرداد بالحجاب .. إجهاض مي حلمي .. زيجات نيللي .. هجوم على رضوى الشربيني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:





تحتفل الفنانة الكبيرة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.









نشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.









نشرت الفنانة إيمى سمير غانم صورة مع شقيقة الفنان حسن الرداد المحجبة وذلك فى أول ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.







